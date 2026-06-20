Versilia, tragedia nella notte: morto un ragazzo di 17 anni in un incidente stradale

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, causando la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di un giovane di 18 anni. Il sinistro è avvenuto tra le 3 e le 4 sul lungomare della Versilia.

Secondo le prime informazioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sono scontrati con un’auto che, dopo l’impatto, si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Lo scontro sul lungomare della Versilia

L’incidente è avvenuto in una delle zone costiere più frequentate della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scooter su cui viaggiavano i due giovani si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

I soccorsi: un morto e un ferito grave

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Lido di Camaiore. Per il ragazzo di 17 anni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il 18enne ferito è stato invece trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni non sono al momento state rese note.

Auto in fuga dopo l’impatto: indagini in corso

Un elemento centrale dell’inchiesta riguarda la fuga del conducente dell’auto coinvolta nello scontro, che si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare il veicolo e il responsabile, anche attraverso l’analisi delle telecamere presenti nella zona e le testimonianze raccolte sul posto. L’obiettivo è chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità penali.