Milano, arrestata 74enne: aveva 10 kg di cocaina in auto

La donna aveva già dei precedenti ed è stata portata nel carcere di San Vittore

I carabinieri di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, hanno arrestato una 74enne per spaccio dopo averla trovata in possesso di circa 10 chili di cocaina.

I militari hanno fermato la donna alla guida della propria auto durante un controllo effettuato a Opera. Dalla vettura i carabinieri hanno sentito provenire un odore intenso e hanno trovato all’interno due cani che continuavano ad abbaiare, decidendo così di perquisire il veicolo.

I pacchi di cocaina che i carabinieri hanno rinvenuto nell’auto della 74enne. (Foto: Carabinieri)

I militari hanno notato una grande busta della spesa sul sedile posteriore, contenente diversi involucri di colore nero. Nel corso del controllo sono stati ritrovati 10 involucri contenenti complessivamente circa 10 kg di cocaina. Lo stupefacente era stato ricoperto da uno strato di caffè, utilizzato per occultarne il contenuto e attenuarne l’odore. La donna, già con precedenti, è stata portata in carcere a San Vittore.