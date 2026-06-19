Brescia, tenta di strangolare bimbo di 3 anni al parco: arrestato 29enne

Tragedia sfiorata a Brescia, dove un uomo ha aggredito e tentato di strangolare due bambini, di cui uno di 3 anni, che erano al parco, ed è stato fermato da un passante che lo ha bloccato in attesa dell’arrivo della pattuglia della polizia di Brescia. L’uomo, un 29enne, cittadino nigeriano regolare e residente in provincia, è stato arrestato dopo i due tentativi di aggressione avvenuti nel parco ‘Guido Alberini’ di via Ischia a Brescia. Dopo la segnalazione al 112 per un intervento urgente arrivato da persone che frequentano il parco, gli agenti delle Volanti sono arrivati trovando un uomo che teneva bloccato a terra quello che è stato identificato come l’aggressore dei due bambini.

In particolare, il 29enne, aveva prima afferrato per il collo un bambino che era riuscito a divincolarsi e a scappare, per poi rivolgersi verso un bimbo di soli 3 anni, al parco insieme alla mamma, strattonandolo e tentando di strangolarlo. La madre del piccolo è riuscita con non poche difficoltà a strapparlo dalle mani del 29enne mentre un passante, anch’esso di origine straniera, è arrivato ad aiutare la donna, bloccando l’aggressore a terra dopo una violenta colluttazione.

Il fermato ha aggredito anche gli agenti

Il 29enne, con precedenti per spaccio ed evidentemente alterato, ha anche colpito con calci e pugni gli agenti intervenuti nel tentativo di scappare. Portato in questura, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Il questore Paolo Sartori, ha anche disposto nei suoi confronti la revoca del permesso di soggiorno.

“Ancora un gravissimo e violento episodio criminale che ha visto nel ruolo di protagonista un pregiudicato, il quale non ha esitato dapprima a tentare di strangolare due bambini per poi aggredire le persone giunte in loro soccorso e reagire con violenza a calci e pugni nei confronti dei poliziotti – ha evidenziato con rammarico il questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori -. Quello della violenza generalizzata è un fenomeno delinquenziale nei confronti del quale l’ intervento delle forze dell’ordine serve ad interromperne gli effetti e ad assicurare alla giustizia i responsabili, ma che, per la sua stessa natura, necessità di una ben più profonda analisi sociologica, allo scopo di individuarne le cause e ad adottare strategie efficaci a prevenire le molteplici espressioni”.