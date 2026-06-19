Anticiclone africano in Italia, aumenta ancora il caldo: domani 5 bollini rossi e domenica 8

Un’ondata di calore sta investendo il Paese: passeranno da 5 a 8 le città che nel fine settimana saranno contrassegnate con il bollino rosso. Stando al bollettino del ministero della Salute, Milano, Bolzano e Rieti domenica si aggiungeranno infatti a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino che già domani prevedono il massimo livello di rischio caldo, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Domenica i bollini arancione in totale saranno 8: a Frosinone, Latina, Pescara, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Sempre domenica non ci saranno più città da bollino verde, mentre sabato si respirerà a Genova, Campobasso e Cagliari.

I consigli del ministero della Salute

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prende in considerazione 27 centri urbani. Per difendersi dalla canicola, tra i suggerimenti indicati alla popolazione, quelli di non uscire nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18, bere molti liquidi evitando alcol e bevande con caffeina, seguire un’alimentazione leggera, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, non lasciare anziani e bambini in macchina, neanche per brevi periodi.