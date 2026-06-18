Treni, danneggiata linea Alta Velocità Napoli-Roma: forti ritardi, danno riparato

Nuovi problemi per chi si sposta in treno, in particolare con l’Alta Velocità. La circolazione è infatti fortemente rallentata sulla linea AV Napoli-Roma a causa di “danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli“. Lo rende noto Trenitalia con un aggiornamento sul proprio sito.
“I treni Alta Velocità – si legge ancora nel testo dell’aggiornamento – possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti“.
Dalle 8.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma – Napoli è in ripresa, dopo il furto dei cavi da parte di ignoti avvenuto alle 6.50 di questa mattina in prossimità di Tora. Lo comunica Fs in una nota spiegando che i tecnici di RFI sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la piena funzionalità della linea.