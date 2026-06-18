Home > Cronaca > Reggio Emilia, bambino di 11 anni investito e ucciso da un camion dei rifiuti: era in bicicletta

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14 a un incrocio tra via Zanichelli e viale Magenta

Un bambino di 11 anni è morto oggi pomeriggio intorno alle 14 a Reggio Emilia, investito da un camion dei rifiuti mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto a un incrocio tra via Zanichelli e viale Magenta. Il bambino è arrivato in ospedale senza vita. Era insieme ad altri due bambini, anche loro in bici, rimasti illesi. Sul posto la polizia locale.