Napoli in campo per la Palestina con ‘Life for Gaza 2026’, De Magistris: “Da sempre contro crimini di guerra”

“Ancora un evento per tenere quanto più alta possibile l’attenzione politica, umanitaria, culturale e di militanza per il popolo palestinese. Ci siamo schierati fin dal primo momento contro i crimini di guerra e l’apartheid e tutto il ricavato andrà a questa causa. Che Napoli sia stata il motore di questo messaggio politico è motivo di orgoglio”. Queste le parole di Luigi de Magistris, promotore di ‘Life for Gaza 2026‘, che ha presentato giovedì mattina l’evento che si terrà sabato 20 giugno a partire dall19 nella Ex Base Nato di Bagnoli.