Livorno, incendio in ditta smaltimento rifiuti: asili chiusi, regolari esami maturità

Ore di apprensione a Livorno, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dell’Ecologia, per un incendio divampato all’interno di un’azienda che si occupa di commercio di rottami metallici, autodemolizioni, demolizioni industriali e smaltimento rifiuti.

In una nota, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, spiega che “si è formata una nube di fumo a seguito delle operazioni, che sta interessando per adesso la zona nord della città” e che “la Protezione civile comunale sta seguendo la situazione e ha aperto il Coc, centro operativo comunale, monitorando l’evoluzione dell’evento ed è attiva Arpat per le valutazioni ambientali ed accertamenti”.

Il sindaco quindi informa che “saranno sospese le attività didattiche ed educative dei seguenti servizi: educativi scolastici pubblici e privati (nidi e scuole di infanzia), delle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie), ma non saranno sospese le attività nelle scuole secondarie di secondo grado limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Maturità e non saranno sospese nelle secondarie di primo grado (medie) in cui sono programmati gli esami”.

Inoltre, Salvetti raccomanda di “chiudere e mantenere chiuse porte e finestre; disattivare, ove possibile, impianti che prevedano l’immissione di aria dall’esterno; limitare le uscite e la permanenza all’aperto ai soli casi di assoluta necessità; evitare attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative all’aperto; mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi per la sospensione di tutte le attività all’aperto; provvedere al lavaggio di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all’aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo”.

Coinvolti materiali misti post trattamento

Dalle informazioni riferite da Arpat e vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni, l’incendio divampato nella notte in una ditta di stoccaggio di rifiuti, in via dell’Ecologia, nella zona industriale di Livorno, ha coinvolto rifiuti speciali, di per sé non pericolosi ma, essendo materiali misti post trattamento, contenenti plastiche, metalli ed altro, la cui combustione può generare sostanze potenzialmente dannose.

Da stamani il vento debole ha ruotato progressivamente, spostando la nube verso le zone di Stagno e la zona Nord di Livorno, poi progressivamente sono state interessate le zone del centro città. Attesa ulteriore rotazione a maestrale nell’arco della mattinata.

Domato l’incendio, sindaco revoca ordinanza

Domato l’incendio, divampato nella notte in una ditta di stoccaggio di rifiuti, e il sindaco di Livorno Luca Salvetti annuncia di aver revocato l’ordinanza preventiva a tutela della salute pubblica che era stata emessa. Vengono quindi meno le prescrizioni comprese quelle relative alla chiusura di porte e finestre, alla sospensione delle attività all’aperto e alla limitazione degli spostamenti.

“Il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio e della protezione civile per gestire l’evoluzione della criticità – sottolinea Salvetti – è stato eccellente e voglio ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati nella notte e al mattino. Arpat sta lavorando per delineare l’entità degli effetti dell’incendio che ci auguriamo essere veramente lievi”.

