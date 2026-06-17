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mercoledì 17 giugno 2026

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Venezia, prof uccisa dal nipote 17enne: convalidato il fermo del ragazzo

Venezia, prof uccisa dal nipote 17enne: convalidato il fermo del ragazzo
Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote non ancora maggiorenne. La donna insegnava alle scuole medie di San Stino di Livenza. (Foto: social network)
Redazione
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Il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. Si cerca ancora l’arma del delitto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell’omicidio della zia, Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il nipote, dopo aver tentato di dare fuoco al corpo, lo avrebbe successivamente gettato nel canale Malgher.

A quanto si apprende, al termine dell’udienza di convalida il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. L’arma del delitto non è ancora stata ritrovata.

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