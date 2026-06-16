Un’auto cade nel lago di Como, grave una donna: recuperato il corpo di un uomo

Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte di martedì lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno. Per cause in corso di accertamento, un’auto con due persone a bordo è uscita di strada ed è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’inabissamento del veicolo ed è stata poi ricoverata in codice rosso. Risultava inizialmente disperso un uomo che viaggiava con lei, successivamente il suo corpo senza vita è stato recuperato dal Nucleo sommozzatori regionale dei Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e, a seguito del violento impatto, uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago. Sul posto sono intervenuti un’autopompa, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Como e un’autogru del Comando di Varese.