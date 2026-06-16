Chat sessista degli autisti Atm a Milano, l’azienda sospende i dipendenti coinvolti

Atm ha sospeso tutti i dipendenti coinvolti nella presunta chat sessista emersa nei giorni scorsi. Il provvedimento, secondo quanto si apprende, prevede l’allontanamento dal servizio e la sospensione della retribuzione in attesa degli accertamenti sul caso. L’azienda dei trasporti milanese aveva già avviato verifiche interne non appena venuta a conoscenza dell’episodio. Parallelamente, Atm ha presentato una denuncia alla Procura di Milano affinché vengano accertate eventuali responsabilità.

Il racconto dell’attivista Carlotta Vagnoli

A portare il caso all’attenzione pubblica è stata l’attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli. Attraverso i social ha raccontato di aver ricevuto alcuni screenshot inviati da una passeggera che sabato mattina avrebbe assistito a una scena a bordo del tram 15. Secondo la ricostruzione diffusa da Vagnoli, la donna avrebbe notato sul telefono di un conducente Atm, in quel momento in pausa e seduto accanto a lei, una chat contenente immagini estratte dal sistema di videosorveglianza presente sui mezzi pubblici.

Stando al racconto dell’attivista, nelle conversazioni sarebbero stati condivisi fotogrammi ripresi dalle telecamere installate sui tram per ragioni di sicurezza. Le immagini avrebbero ritratto alcune passeggere e sarebbero state accompagnate da commenti sessisti e frasi a sfondo sessuale.