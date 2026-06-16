A Mykonos per il suo addio al nubilato, 39enne Sara Ceccantini muore in un incidente stradale

Una donna di 39 anni, Sara Ceccantini, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra domenica 14 e lunedì 15 giugno in Grecia, sull’isola di Mykonos, dove la donna, residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, si trovava insieme ad alcune amiche per festeggiare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era in programma sabato 20 giugno. Sull’incidente le autorità greche hanno aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Due le auto coinvolte. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava Ceccantini si sarebbe scontrata con un altro veicolo che aveva invaso la carreggiata opposta.

La 39enne lascia una figlia di 3 anni. La notizia della sua morte è stata accolta con grande commozione anche nello stabilimento Prada di Valvigna, nel comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo), dove lavorava. L’azienda, colpita dal lutto, ha disposto per oggi l’uscita anticipata dei dipendenti dello stabilimento in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia.