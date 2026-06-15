Venezia, 17enne uccide la zia e la getta nel fiume: si cercano corpo e arma del delitto

Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Una donna di 53 anni, Chiara Guerra, insegnante, è stata uccisa dal nipote diciassettenne che, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe successivamente occultato il cadavere gettandolo nelle acque del canale Malgher.

Della donna non si avevano più notizie dalla giornata di giovedì. Le attività investigative condotte dai carabinieri hanno portato rapidamente a concentrare l’attenzione sul giovane, figlio del fratello, che nel corso di un lungo interrogatorio avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il delitto sarebbe maturato all’interno di un contesto caratterizzato da forti tensioni familiari. Una discussione degenerata avrebbe preceduto l’aggressione mortale. La donna sarebbe stata colpita con un’arma da taglio, probabilmente un coltello da cucina, all’interno di una struttura adiacente all’abitazione.

Complesse le operazioni di recupero del cadavere

Dopo l’omicidio, il ragazzo avrebbe cercato di disfarsi del corpo. Stando a quanto riferito agli inquirenti durante la confessione, avrebbe trasportato la salma utilizzando una carriola, coperta da un grande telo, percorrendo parte del centro abitato fino a raggiungere il canale Malgher, dove avrebbe gettato il corpo in prossimità di una chiusa. Sommozzatori e squadre dei vigili del fuoco stanno scandagliando il corso d’acqua indicato dal giovane. Le operazioni risultano particolarmente complesse, poiché il canale è collegato ad altri corsi d’acqua della zona e le correnti potrebbero aver trascinato il corpo a diversi chilometri di distanza dal punto segnalato. Gli investigatori stanno inoltre cercando l’arma utilizzata per il delitto, che il minorenne avrebbe dichiarato di aver gettato nelle stesse acque insieme al corpo della zia. La Procura per i minorenni di Venezia e la Procura ordinaria competente stanno coordinando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il movente dell’omicidio.