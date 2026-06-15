Grosseto, finisce con l’auto in un fosso: muore a 34 anni, ferita una bimba

L’allarme all’alba. La vettura è finita fuori strada e si è ribaltata

Incidente stradale a Grosseto. All’alba un uomo di 34 anni è morto e una bambina di 6 anni è rimasta ferita dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita in un fosso lungo la strada provinciale della Trappola. L’allarme è scattato alle 5.53, quando è stato allertato il personale del 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari dell’automedica di Grosseto e dell’ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Per l’uomo alla guida dell’auto non c’è stato nulla da fare, mentre la bambina è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso in codice 2 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.