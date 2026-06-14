Agrigento, bimba di 7 anni muore in elisoccorso dopo presunto malore al mare

A Licata, in provincia di Agrigento, una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio durante il trasporto in elisoccorso dalla spiaggia di Marianello all’ospedale di Caltanissetta.

Da quanto si apprende, la piccola era al mare con i familiari. Non è chiaro se fosse in acqua o se sia stata colta da un malore mentre era in spiaggia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, le condizioni della bambina erano già gravi. I sanitari hanno deciso di trasportarla d’urgenza a Caltanissetta, ma durante il volo le condizioni sono drammaticamente peggiorate, tanto che la bimba è arrivata a Caltanissetta già priva di vita.