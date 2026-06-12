Ventimiglia, individuati i corpi di due giovani scomparsi in mare

Sono stati individuati dai sommozzatori i corpi dei due ragazzi scomparsi in mare a Ventimiglia la sera del 10 di giugno. Si tratta di un 19enne e di un 25enne travolti dalle onde dopo un tuffo in mare all’altezza delle Calandre.

I due amici stavano facendo un bagno. Uno dei due si è tuffato dalla scogliera andando in difficoltà e quando l’altro si è gettato in mare per aiutarlo è stato trascinato sott’acqua a sua volta dalla corrente. Le ricerche, scattate immediatamente, si erano concentrate sui pattugliamenti nello specchio d’acqua antistante il confine con sommozzatori, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Con l’aiuto di un elicottero, nelle scorse ore si è pattugliato il tratto di mare verso la Francia, dove sono stati rinvenuti i corpi spinti verso la scogliera e lì. ritrovati. In corso il recupero delle due vittime.