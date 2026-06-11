Spara con fucile al nuovo compagno della ex: arrestato un uomo a Caserta

Tenta di uccidere il nuovo compagno della ex sparandogli con un fucile. È successo a Parete, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un 60enne per tentato omicidio.

I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe raggiunto il luogo in cui si trovavano la sua ex compagna, 28enne, e un 59enne di origine tunisina con il quale la donna intrattiene una relazione sentimentale. Il 60enne avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all’indirizzo del presunto rivale. La donna è rimasta illesa, mentre l’uomo è stato raggiunto dai pallini riportando gravissime lesioni. I sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale di Aversa, dove è giunto in condizioni particolarmente critiche. È ricoverato in codice rosso ed è in pericolo di vita.

I carabinieri della Stazione di Parete e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Aversa hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e accertare le responsabilità. Sono state eseguite perquisizioni personali, veicolari e domiciliari durante le quali sono stati sequestrati diversi oggetti ritenuti di interesse investigativo tra cui telefoni cellulari, indumenti e altri elementi utili alla ricostruzione dell’evento. Sono stati inoltre eseguiti test per la ricerca di eventuali residui da sparo. Alla luce degli elementi acquisiti nell’immediatezza dei fatti, il 60enne, rintracciato e bloccato, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.