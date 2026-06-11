Roma, 16enne suicida a Rocca Priora: si indaga per istigazione

La Procura di Velletri, in provincia di Roma, ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio, contro ignoti, in relazione alla morte di un ragazzo di 16 anni che il 9 giugno scorso si è tolto la vita a Rocca Priora, comune dei Castelli Romani. Il giovane frequentava il secondo anno del liceo classico a Frascati. La tragedia si è consumata a poche ore dalla conclusione dell’anno scolastico.

I carabinieri stanno conducendo accertamenti per ricostruire il contesto che potrebbe aver portato al gesto estremo. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è il telefono cellulare del ragazzo, sequestrato per verificare eventuali episodi di bullismo o altre situazioni di disagio. Al momento, secondo quanto apprende LaPresse, nessuna pista viene esclusa.

La scuola frequentata dal sedicenne ha convocato studenti, famiglie e insegnanti e ha predisposto un servizio straordinario di supporto psicologico per aiutare la comunità scolastica. Gli investigatori stanno inoltre esaminando una lettera che il ragazzo avrebbe lasciato ai genitori prima di morire.