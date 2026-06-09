Omicidio Willy, ergastolo confermato per Gabriele Bianchi

Svolta giudiziaria nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato l’ergastolo per Gabriele Bianchi, uno dei responsabili del pestaggio che costò la vita al giovane di Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. I giudici hanno però autorizzato l’accesso alla giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy accetterà, Bianchi potrà incontrarne i familiari; in caso contrario seguirà percorsi alternativi di sostegno psicologico. In aula il trentaduenne ha dichiarato di essere cambiato e di voler chiedere perdono. Durante il processo è stata inoltre acquisita una nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che definisce Bianchi un detenuto socialmente pericoloso. La difesa ha contestato il documento, ma la Corte ne ha autorizzato l’utilizzo ai fini della valutazione della personalità dell’imputato.