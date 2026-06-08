Omicidio Willy, Gabriele Bianchi condannato all’ergastolo nell’ appello ter

Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d’Appello ter per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma, la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. La Seconda Corte d’Assise d’Appello di Roma ha accolto le richieste del pm Francesco Brando e del procuratore generale Carlo Lasperanza, disponendo il carcere a vita per l’imputato. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Il nuovo giudizio disposto dalla Cassazione

Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Corte di Cassazione dopo il rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Gabriele Bianchi nel precedente Appello bis. In quella sede Marco Bianchi era stato condannato all’ergastolo, mentre per Gabriele la pena era stata fissata a 28 anni. Il Corte d’assise a Frosinone i fratelli Bianchi erano stati condannati all’ergastolo. Successivamente, nel primo processo d’appello, i giudici avevano concesso le attenuanti generiche riducendo la pena a 24 anni per entrambi i fratelli. La Cassazione aveva confermato la responsabilità penale degli imputati per omicidio volontario, rendendo irrevocabili le condanne per Belleggia e Pincarelli e disponendo un nuovo appello esclusivamente per i fratelli Bianchi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 15 giorni. I legali di Gabriele Bianchi hanno già annunciato ricorso in Cassazione.

Cosa è successo a Colleferro il 6 settembre 2020

Willy Monteiro, giovane chef, fu ucciso a 21 anni, dopo essere intervenuto per difendere un amico durante un’aggressione. Venne preso a calci e pugni da un gruppo di aggressori, morendo a causa delle gravissime lesioni riportate. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio e l’episodio è diventato un caso di cronaca molto seguito. Lo scorso settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è recato a Colleferro per onorare la memoria del giovane, definito “un italiano esemplare”