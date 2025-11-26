Omicidio Willy, ergastolo definitivo per Marco Bianchi. Nuovo appello per il fratello Gabriele

La Corte di Cassazione ha disposto un processo d’Appello ter nuovo appello per Gabriele Bianchi, imputato insieme al fratello Marco, dell’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto il 6 settembre del 2020 nel comune di Colleferro, in provincia di Roma. I giudici hanno accolto la richiesta formulata in aula dal procuratore generale della Corte di Cassazione. La Cassazione avevano già riconosciuto responsabilità per tutti gli imputati e le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli erano già divenute definitive.

Cosa è successo a Colleferro il 6 settembre 2020

Willy Monteiro, giovane chef, fu ucciso a 21 anni, dopo essere intervenuto per difendere un amico durante un’aggressione. Venne preso a calci e pugni da un gruppo di aggressori, morendo a causa delle gravissime lesioni riportate. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio e l’episodio è diventato un caso di cronaca molto seguito. Lo scorso settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è recato a Colleferro per onorare la memoria del giovane, definito “un italiano esemplare”