mercoledì 26 novembre 2025

Omicidio Willy, ergastolo definitivo per Marco Bianchi. Nuovo appello per il fratello Gabriele

LaPresse
Il giovane fu ucciso a Colleferro la sera del 6 settembre 2020

La Corte di Cassazione ha disposto un processo d’Appello ter nuovo appello per Gabriele Bianchi, imputato insieme al fratello Marco, dell’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto il 6 settembre del 2020 nel comune di Colleferro, in provincia di Roma. I giudici hanno accolto la richiesta formulata in aula dal procuratore generale della Corte di Cassazione. La Cassazione avevano già riconosciuto responsabilità per tutti gli imputati e le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli erano già divenute definitive.

Cosa è successo a Colleferro il 6 settembre 2020

Willy Monteiro, giovane chef, fu ucciso a 21 anni, dopo essere intervenuto per difendere un amico durante un’aggressione. Venne preso a calci e pugni da un gruppo di aggressori, morendo a causa delle gravissime lesioni riportate. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio e l’episodio è diventato un caso di cronaca molto seguito. Lo scorso settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è recato a Colleferro per onorare la memoria del giovane, definito “un italiano esemplare”

