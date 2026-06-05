Porto San Giorgio, 40enne pestato a sangue dal ‘branco’: era intervenuto per difendere la figlia

Una scarica di calci e pugni senza pietà verso un uomo di 40 anni che aveva semplicemente chiesto ad un gruppo di giovani di lasciare in pace sua figlia. L’episodio, accaduto mercoledì 3 giugno in pieno giorno, nei pressi della stazione di Porto San Giorgio nelle Marche, e precisamente in provincia di Fermo, ha scosso la comunità calamitando l’attenzione di tutta la regione. Non è il primo caso di violenza del territorio. Sentito il racconto da parte della ragazza, suo padre avrebbe deciso di recarsi sul posto per discuterne faccia a faccia, ottenendo inizialmente solo una serie di insulti, prima della rissa con gravi conseguenze per l’uomo che è poi finito all’ospedale. Le immagini della violenta aggressione sono state catturate dai cellulari di alcuni passanti che hanno tentato invano di stoppare la furia dei giovani con urla e richieste di aiuto.

Alcuni hanno addirittura cercato di trattenerli fisicamente prima che arrivassero le forze dell’ordine, ma non è bastato. Da giorni continuano senza sosta le ricerche di uno dei responsabili mentre gli altri sono stati tutti rintracciati e accompagnati in Questura poche ore dopo il fatto e compariranno già da oggi davanti al giudice. I componenti del gruppo sono tutti tunisini, domiciliati nella città costiera tranne il capo della banda che vive a Campofilone. La storia ha fatto rapidamente il giro dei social network, scatenando la dura reazione dei cittadini e di alcuni componenti della Giunta regionale. “Ieri sera ho visto il filmato della brutale aggressione dei Maranza di fronte alla Stazione di Porto San Giorgio: veramente c’è da riflettere. Qualcosa nel sistema legislativo non va…”, ha scritto su Facebook l’assessore Paolo Calcinaro. Questo è un tema caldo in aula, e che sicuramente verrà discusso nei prossimi consigli, anche su invito dei cittadini spaventati dal continuo ripetersi di situazioni spiacevoli