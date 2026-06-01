Catania, morta la 49enne picchiata dal marito a Misterbianco

Non ce l’ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni ricoverata in condizioni disperate il 30 maggio fa dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione di Misterbianco, in provincia di Catania.

L’uomo aveva colpito la moglie davanti ai quattro figli la notte tra venerdì e sabato scorso. A dare l’allarme era stata la figlia della coppia. I soccorritori avevano trovato la donna a terra con una grave ferita alla testa. Portata d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Catania, è rimasta in rianimazione fino a lunedì pomeriggio.

Arrestato il marito

Le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta di Catania Lidia Todaro e dalla sostituta Valentina Margio, sono affidate ai carabinieri di Misterbianco che già nell’immediatezza dei fatti avevano arrestato il marito, 53 anni, con l’accusa di tentato femminicidio. Da questo momento l’accusa è femminicidio aggravato.