Catania, colpisce la moglie alla testa: 49enne in gravissime condizioni

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo radiomobile

È in fin di vita una donna di 49 anni colpita con violenza alla testa dal marito, 53 anni, arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. L’aggressione è avvenuta nella notte a Belsito, una frazione di Misterbianco, in provincia di Catania. L’uomo ha aggredito la moglie ferendola gravemente. La donna è al momento nell’ospedale Garibaldi centro, in gravissime condizioni. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo radiomobile.