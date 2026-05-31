Roma, arrestata latitante: deve scontare 10 anni di carcere

I Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo hanno messo fine a un lungo periodo di latitanza di una 38enne di etnia rom, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’operazione, conclusasi lo scorso 28 maggio, rappresenta il risultato di una complessa e meticolosa attività info-investigativa sviluppata dai Carabinieri che hanno saputo ricostruire con precisione le abitudini e i movimenti della ricercata, nonostante i numerosi tentativi di rintraccio risultati infruttuosi nel corso degli anni.



Determinante si è rivelata l’approfondita analisi del contesto familiare della donna, madre di 7 figli e parente di componenti del campo nomadi di vicolo Savini, con mirati accertamenti sul territorio e una costante attività di osservazione e monitoraggio, che ha consentito agli operanti di individuare il luogo e il momento più opportuno per intervenire. La donna, su cui gravava un provvedimento di cumulo di pene concorrenti per complessivi 9 anni e 6 mesi di reclusione, per reati contro il patrimonio, si era resa irreperibile sin dal 2020. I Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno ricostruito il contesto relazionale e familiare della ricercata, individuando i luoghi da lei abitualmente frequentati.



Ciò ha permesso di predisporre un dispositivo di osservazione e controllo che si è rivelato decisivo per la sua cattura in zona Acilia, dove si stava recando per prendere i figli a scuola. La 38enne è stata associata nel carcere di Rebibbia Femminile dove dovrà espiare la sua pena.