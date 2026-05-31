Adriano Cappellari, esplosione davanti casa del cronista vicentino: indagano i carabinieri

Esplode a Enego, nel Vicentino, un pacco incendiario davanti all’abitazione del giornalista Adriano Cappellari. Ne dà notizia ‘l’Altopiano’, pubblicazione per la quale il cronista lavora. È accaduto ieri, intorno alle 23.30. Secondo quanto ricostruito, le telecamere di sorveglianza privata avrebbero rilevato la figura di un uomo con volto coperto, entrato nella proprietà pochi secondi prima dell’esplosione. L’uomo, armato di pistola, avrebbe posizionato a terra il pacco esploso poco dopo. Le fiamme divampate davanti all’abitazione sono state spente grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Fontana: “Solidarietà a Cappellari vile intimidazione”

“Esprimo la mia solidarietà al cronista vicentino Adriano Cappellari, bersaglio di un altro grave e vile atto intimidatorio. Colpire un giornalista per il suo lavoro significa colpire la libertà di informazione, presidio essenziale della democrazia. A Cappellari e alla sua famiglia giunga la mia vicinanza, insieme all’incoraggiamento a proseguire la propria attività raccontando la verità dei fatti”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Giuli: “Nessuna intimidazione può piegare libertà informazione”

“Esprimo la mia più ferma condanna per il grave atto intimidatorio compiuto ai danni del giornalista Adriano Cappellari. La libertà di stampa rappresenta uno dei pilastri della nostra democrazia e ogni minaccia rivolta a un cronista costituisce un attacco al diritto dei cittadini a essere informati. Rivolgo a Cappellari la mia piena solidarietà, insieme a quella del Ministero della Cultura. Esprimo inoltre la mia vicinanza a don Maurizio Patriciello, da anni impegnato con coraggio nella difesa della legalità, e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche loro oggetto di minacce. Di fronte a episodi di tale gravità è necessario ribadire con fermezza che lo Stato non arretra davanti a chi tenta di diffondere paura e violenza. A quanti operano ogni giorno per affermare la verità, la legalità e il rispetto delle regole deve giungere il sostegno unanime delle istituzioni”. Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.