Maldive, i funerali di Muriel Oddenino a Poirino: ceneri saranno sparse a Finale Ligure

Questa mattina a Poirino (Torino) si sono tenuti i funerali di Muriel Oddenino, la biologa di 31 anni morta alle Maldive assieme ad altri 4 sub italiani il 14 maggio scorso. La funzione è iniziata alle 10 nella parrocchia di Santa Maria Maggiore, gremita di persone. Una folla si era radunata fuori sul sagrato prima dell’inizio della funzione. In città è stato indetto il lutto cittadino. Le ceneri della biologa saranno sparse in mare a Finale Ligure. Assieme alla ricercatrice sono morti anche la professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Gianluca Benedetti. Il gruppo stava esplorando alcune grotte a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. Ancora da chiarire le cause della morte dei sub.

Funerale di Muriel Oddenino a Poirino (To), la ragazza morta durante un’immersione alle Maldive venerdi 29 maggio ( foto Daniele Solavaggione/LaPresse)

Ieri i funerali di Federico Gualtieri, domani quelli di Montefalcone e Sommacal

Ieri a Omegna invece si sono tenuti i funerali de 30enne Federico Gualtieri, a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola e sempre nella giornata di ieri Sono state trasferite a Genova in mattinata all’obitorio dell’ospedale San Martino le salme della docente di UniGe Monica Montefalcone e della figlia, Giorgia Sommacal. Il trasferimento è stato possibile dopo il nulla osta a seguito dell’esame autoptico svolto all’ospedale di Gallarate, nel Varesotto, per il quale sono ancora attesi gli esiti completi del referto, completo di accertamenti tossicologici e istologici. Oggi nel quartiere di Pegli nella chiesa di San Francesco è previsto un rosario, mentre il funerale si celebrerà sabato in forma privata.