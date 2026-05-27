Sub morti alle Maldive, sabato a Genova i funerali di Montefalcone e Sommacal

Si terranno sabato mattina alle 11 e in forma privata i funerali della docente di UniGe Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un’immersione scientifica alle Maldive due settimane fa. Le esequie si terranno nella chiesa di San Francesco, nel quartiere di Pegli, dove già nei giorni successivi alla tragedia si era svolta una messa di preghiera. Venerdì verrà celebrato anche un rosario al quale prenderà parte una delegazione di studenti; ieri, dopo l’esame autoptico svolto all’ospedale di Gallarate, è arrivato il nulla osta per i funerali; per il completamento degli esami e i risultati dei tossicologici si dovrà attendere la finestra prevista di 90 giorni. Al momento dalle autopsie non è emerso “nulla dirimente sulle cause della morte e sarà necessario attendere l’esito degli esami tossicologici che si svolgeranno prossimamente”, come ha confermato a La Presse l’avvocato della famiglia Sommacal, Giuseppe Pugliese.

Lutto cittadino a Omegna per funerali di Federico Gualtieri

Intanto a Omegna, nel Verbano-Cusio- Ossola, il sindaco Daniele Berio ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 28 maggio, in occasione dei funerali di Federico Gualtieri. La messa inizierà alle 16 in Collegiata Sant’Ambrogio.

“Il tragico evento che ha colpito la famiglia di Federico, ha suscitato profonda emozione nella nostra comunità. I sentimenti di vicinanza e partecipazione che sono emersi in queste settimane, hanno reso naturale spontanea la condivisione del dolore dei familiari anche in forma pubblica e istituzionale”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale. Saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma e saranno esposte le bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali. Il Comune invita cittadini, dirigenti scolastici, titolari di attività commerciali, organizzazioni politiche, sindacali, produttive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività dalle ore 16 alle 18 di giovedì 28 maggio 2026.