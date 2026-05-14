Maldive, cinque italiani morti in immersione subacquea: i corpi a 60 metri in una grotta

Avrebbero tentato l’esplorazione di alcune grotte sommerse. Media: condizioni meteo erano avverse. Recuperato un corpo, è ricercatrice genovese

A seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. A quanto apprende LaPresse, due delle vittime provenivano da Genova, una da Torino, una da Novara e una da Padova. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice genovese, Giorgia Sommacal, figlia 22enne della ricercatrice, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.

I cinque sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a oltre 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la Sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare.

Tra le vittime una ricercatrice genovese

La polizia delle Maldive ha comunicato di aver finora recuperato un solo corpo, mentre sono in corso le ricerche degli altri dispersi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell’Università di Genova, è nell’elenco delle vittime della tragedia in mare avvenuta oggi alle Maldive durante un’immersione. La donna, ecologa marina del Distav, si trovava insieme a un gruppo di subacquei impegnati in un’immersione a 50 metri di profondità all’interno di alcune grotte sottomarine nella zona dell’atollo di Vaavu.

Media, corpi turisti a 60 metri di profondità dentro una grotta

Media delle Maldive riportano che un primo corpo dei 5 turisti italiani morti durante un’immersione è stato ritrovato intorno alle 18.13 (le 15.13 in Italia) da subacquei di un’imbarcazione coinvolta nelle operazioni di ricerca. Il corpo è stato ora trasportato al Centro sanitario di Fulidhoo, nell’atollo. “Il corpo è stato ritrovato a circa 60 metri di profondità all’interno di una grotta. Si ritiene che i restanti quattro subacquei si trovino all’interno della grotta, che è lunga circa 200 piedi (ovvero circa 60 metri, ndr)”, ha dichiarato il sito web delle forze armate della Maldive (MNDF), che precisa che si tratta di un’operazione molto pericolosa e ad alto rischio. Ulteriori subacquei e le attrezzature specializzate della Guardia Costiera della MNDF sono stati inviati nell’area. La polizia precisa che le immersioni ricreative nel Paese sono consentite fino a una profondità massima di 30 metri.

Media: condizioni meteo avverse durante immersione italiani

Secondo i media locali delle Maldive, le condizioni meteo durante l’immersione dei 5 cittadini italiani erano avverse. Il Met Office aveva emesso un’allerta gialla per l’area per vento forte. Si ritiene che le cinque persone, che stavano partecipando a un’escursione subacquea con il ‘Duke of York’ Safari, siano scomparse mentre si immergevano nei pressi di Alimata. Sembra che la loro scomparsa sia stata segnalata verso mezzogiorno, ora locale, dopo che non erano rientrati dall’escursione prevista per la mattinata.