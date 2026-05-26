E’ in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell‘alta velocità Milano-Bologna, che a partire dalle 13.30 circa ha subito forti ritardi per la presenza di “persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia”. Lo riporta il servizio infomobilità di Trenitalia che aveva avvisato anche di possibili ritardi anche fino a 120 minuti.
Treni alta velocità, linea Milano-Bologna circolazione in ripresa: ritardi per persone sui binari
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Lo riporta il servizio infomobilità di Trenitalia che aveva avvisato anche di possibili ritardi anche fino a 120 minuti