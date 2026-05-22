Milano, 13enne ferito a scuola da finestra uscita dai binari

Tragedia sfiorata a Milano, dove un 13enne a scuola è stato colpito da una finestra scorrevole che è uscita dai binari, mentre era in classe, nell’istituto Trevisani-Scaetta, secondaria di primo grado, in via Cesalpino. Lo apprende LaPresse.

Poco prima dell’inizio della lezione, intorno alle 8.30, il ragazzino è stato colpito alla testa dalla finestra che è fuoriuscita dai binari. La finestra era all’angolo con la parete dell’aula, dove si trovano gli ultimi banchi e, dai primi accertamenti, potrebbe essere slittata dai binari a causa di pietriccio. Il 13enne è stato soccorso e portato in codice giallo alla De Marchi, mentre i vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento di Sesto San Giovanni, hanno controllato le altre finestre, sigillandone una perché pericolante. Sono in corso accertamenti da parte di Municipalizzata Milano per verificare lo stato delle altre finestre.