Rapine e furti, maxi operazione carabinieri tra Vicenza e Pisa contro banda sinti

Una massiccia operazione coordinata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza ha smantellato una pericolosa banda di matrice sinti, dedita in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati. L’attività, estesa tra il Veneto e la Toscana, si sta concentrando in particolare nel capoluogo berico e nella provincia di Pisa.