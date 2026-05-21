Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 21 maggio 2026

Ultima ora

Rapine e furti, maxi operazione carabinieri tra Vicenza e Pisa contro banda sinti

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Una massiccia operazione coordinata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza ha smantellato una pericolosa banda di matrice sinti, dedita in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati. L’attività, estesa tra il Veneto e la Toscana, si sta concentrando in particolare nel capoluogo berico e nella provincia di Pisa.