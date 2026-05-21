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giovedì 21 maggio 2026

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Milano, due donne investite sulle strisce pedonali: una è morta

Milano, due donne investite sulle strisce pedonali: una è morta
Rilievi dopo un incidente a Milano (Foto LaPresse/archivio)
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L’investitore è fuggito ma poi si è costituito

Due sorelle 70enni sono state investite da un’auto a Milano in via Carnia mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Una delle due donne è morta, l’altra è grave.
L’incidente è accaduto ieri sera. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale. L’uomo che le ha investite, che non si sarebbe fermato a prestare i soccorsi, si è poi costituito. L’uomo, un 39enne, è risultato positivo all’etilometro e a sostanze stupefacenti ed è stato arrestato.

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