Milano Cortina 2026, perquisizioni in due società per cabinovia Giochi

Nell’ambito di un’indagine sui lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, l’impianto a fune di Cortina che avrebbe dovuto essere operativo per l’inizio delle Olimpiadi invernali, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile di Belluno e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma stanno eseguendo, nelle città di Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d’Ampezzo, operazioni di perquisizione nei locali di pertinenza delle società SiMICO S.p.a. (committente delle opere) e GRAFFER S.r.l. (esecutrice delle opere), nonché perquisizioni personali e informatiche nei confronti dei soggetti indagati nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di turbata libertà della gara di appalto. Lo rende noto la Procura di Belluno.

Le operazioni si svolgono con il coordinamento della Procura della Repubblica di Belluno e l’ipotesi investigativa concerne la possibile sussistenza di condotte che, grazie ad accordi collusivi o comunque tramite modalità fraudolente, hanno deliberatamente favorito la società GRAFFER S.r.l. nell’assegnazione dei lavori, a discapito di altre ditte interessate all’esecuzione degli stessi, con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell’impianto entro l’inizio dei Giochi Olimpici. Le attività di indagine, svolte anche con l’ausilio di consulenti tecnici, sono rivolte a rafforzare un solido compendio probatorio nel frattempo già acquisito.

fonti Mit: “Rispetto per indagini, sicuri rispettate tutte le regole”

“Nel doveroso rispetto per le indagini, siamo sicuri che per garantire il successo delle Olimpiadi Milano Cortina siano state rispettate tutte le regole, nonostante i tempi ristretti che hanno imposto lavori molto rapidi“. Così fonti del Mit, che aggiungono come “di certo, è indiscutibile il grande risultato dei Giochi: per questo vanno ribaditi lÆorgoglio e la gratitudine”.