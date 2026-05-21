Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri: musica spenta dopo le proteste dei vicini

Si è conclusa con l’intervento dei carabinieri la festa organizzata a Stromboli per celebrare la fine delle riprese del film “Three Incestuous Sisters”, evento al quale avrebbe preso parte anche Mick Jagger, storica voce dei Rolling Stones. I militari dell’Arma sono intervenuti intorno alla mezzanotte dopo alcune segnalazioni arrivate da residenti della zona, infastiditi dalla musica proveniente dal locale in cui si stava svolgendo il party.

Secondo quanto emerso, alcuni abitanti dell’isola avrebbero contattato i carabinieri denunciando la violazione dell’ordinanza comunale che vieta la diffusione di musica nei locali nella serata del mercoledì, disposizione introdotta per garantire la quiete pubblica e limitare i disagi ai residenti. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno effettuato le verifiche del caso, constatando la presenza di musica diffusa tramite un piccolo altoparlante.

Il volume, a quanto riferito, non sarebbe stato particolarmente elevato e la situazione appariva tranquilla, senza tensioni né disordini. Tuttavia, vista la normativa comunale in vigore, i carabinieri non hanno potuto fare altro che imporre l’interruzione immediata della musica, decretando di fatto la fine della festa.

L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione dei presenti e dei curiosi sull’isola, anche per la presenza di Mick Jagger, da giorni a Stromboli insieme alla produzione cinematografica impegnata nelle riprese del film. Nonostante lo stop imposto dai militari, la serata si sarebbe comunque conclusa senza particolari problemi e in un clima disteso.