Artem Tkachuk, ‘Pino o’ pazz’ di ‘Mare Fuori’ arrestato a Milano: ecco cosa ha fatto

Artem Tkachuk, 25enne attore della serie tv ‘Mare Fuori’, è stato arrestato nella notte fra mercoledì e giovedì dalla polizia di Stato di Milano per danneggiamento pluriaggravato in concorso con altri 3 ragazzi ai danni di 4 auto in sosta parcheggiate a Rho, nel Milanese. Gli agenti delle volanti del commissariato locale sono intervenuti poco prima dell’una di notte via Molino Prepositurale su chiamata di una cittadina che ha segnalato schiamazzi, rumori e calci e pugni contro le macchine parcheggiate. Gli altri giovani arrestati, tutti italiani e maggiorenni che saranno processati per direttissima, hanno rispettivamente 18, 22 e 24 anni. Tkachuk, che nella popolare fiction interpreta il personaggio di ‘Pino o’ pazz’, è stato anche denunciato a piede libero per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. I poliziotti intervenuti hanno riportato i danni ai paraurti e agli specchietti delle auto lasciati dal gruppo penzolanti: si tratta di una Peugeot, una Dacia, una Renault e una Fiat 500.

L’attore agli agenti: “Vi compro tutti con i miei soldi”

“Sono un attore, con i soldi che ho mi compro te e i tuoi capi“. Così Artem Tkachuk si sarebbe rivolto ai poliziotti del commissariato di Rho prima di essere arrestato per danneggiamento pluriaggravato in concorso e denunciato a piede libero per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso questa mattina durante l’udienza della Direttissime in Tribunale a Milano, l’attore 25enne di ‘Mare Fuori’ avrebbe insultato gli agenti con diversi epiteti e mostrato un atteggiamento poco collaborativo. In Tribunale si è scusato per gli atteggiamenti tenuti nel corso della notte. La giudice Amelia Managò ha convalidato l’arresto e ha liberato senza misure cautelari il giovane, nato in Ucraina con cittadinanza italiana, assistito d’ufficio dall’avvocata Alessia Pontenani. Il pubblico ministero aveva chiesto di disporre l’obbligo di firma. La giudice ha rinviato il processo al 23 luglio. Degli altre giovani arrestati con Tkachuk, due hanno riferito di non aver nulla a che fare con il danneggiamento delle auto in sosta: lo avrebbero avvicinato solo per chiedergli un selfie dopo averlo riconosciuto.

Legale attore ‘Mare Fuori’: “Non era lui a prendere a calci le auto”

“I ragazzi non si conoscevano, hanno delle foto e delle storie pubblicate su Instagram che potrebbero dimostrare la loro innocenza”. Lo afferma l’avvocata Alessia Pontenani, legale d’ufficio dell’attore di ‘Mare Fuori’, Artem Tkachuk, arrestato nella notte assieme ad altri tre giovani dalla polizia di stato per danneggiamento di alcune auto in sosta a Rho. Secondo la difesa la versione dei quattro ragazzi arrestati “è attendibile” perché un testimone avrebbe riferito agli agenti di aver visto qualcuno con “una maglietta nera” prendere a calci le “auto” parcheggiate a Rho e “nessuno di loro aveva la maglia nera“, afferma.