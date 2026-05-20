Mafia, maxi operazione antidroga a Palermo: 26 arresti

Su delega della procura distrettuale di Palermo, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di 26 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti: in un caso viene contesta anche l’aggravante del metodo mafiso. Gli arresti sono il risultato delle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Palermo e dai Ros dei carabinieri. Per ciò che concerne la polizia, l’indagine ha consentito di svelare l’esistenza di due organizzazioni criminali operanti nei quartieri cittadini di ‘Villagrazia’, ‘Santa Maria di Gesù’ e ‘Villaggio S. Rosalia’ dedite all’importazione, attraverso fornitori calabresi e campani, ed allo smercio di ingenti quantitativi di droghe pesanti e leggere.



Le indagini dei Ros, invece, hanno riguardato la famiglia di Santa Maria di Gesù e, anche in questo caso, hanno messo in luce l’esistenza di un’associazione stabilmente organizzata, dedita a illeciti traffici di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, con canali di approvvigionamento rappresentati da un soggetto albanese operante nella zona di Roma, e da un fornitore calabrese.

In fase esecutiva è stato impiegato personale della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica ‘Sicilia Occidentale’ e diverse Unità del Reparto Cinofili, e per l’Arma dei Carabinieri militari del R.O.S., del Comando Provinciale di Palermo, incluse unità cinofile.