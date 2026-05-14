Famiglia nel bosco, oggi il primo incontro a Palmoli con il nuovo avvocato Pillon

Primo incontro faccia a faccia tra l’avvocato Simone Pillon e i coniugi Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco. Il legale ha assunto da pochi giorni il mandato per assistere legalmente la coppia, che punta al ricongiungimento con i figli.

“Oggi verso le 12.30 incontrerò i miei assistiti a casa loro“, ha fatto sapere Pillon. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, residenti a Palmoli (Chieti), stanno combattendo per il ritorno dei 3 figli minori, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8 anni, allontanati dal Tribunale minorile dell’Aquila lo scorso 20 novembre e ospitati in una casa-famiglia a Vasto con un’ordinanza che ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia.