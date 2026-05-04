Barletta, maxi rissa in piazza: in manette 11 giovani per lesioni e tentata rapina

I fatti sono accaduti tra l’1 e il 2 marzo dello scorso anno nei pressi di un locale di Piazza Marina

I carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Trani su richiesta della locale procura, nei confronti di 11 giovani. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una violenta rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggiamento, accaduti tra l’1 e il 2 marzo dello scorso anno nei pressi di un locale di Piazza Marina a Barletta. I particolari dell’attività saranno divulgati durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso il comando provinciale carabinieri.