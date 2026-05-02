Salerno, evirato mentre dorme: arrestata la moglie

I carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato una donna che ha evirato il compagno. L’episodio si è verificato ad Angri. La donna ha compiuto il gesto mentre l’uomo dormiva. Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia.

Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’uomo, che ha 41 anni, è ricoverato all’ospedale di Nocera Inferiore in gravi condizioni. La coppia è originaria del Bangladesh. La donna, 35 anni, potrebbe aver prima narcotizzato il compagno per poter agire. È accusata di tentato omicidio.