Lecco, si tuffa nel lago e non riemerge: morto 15enne

Tragedia nel lecchese dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello del Lario dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Como senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, 118 e una squadra di sommozzatori che ha individuato il corpo, privo di vita, sul fondale e lo ha recuperato per affidarlo ai sanitari che ne hanno constatato il decesso. Il cadavere si trovava a circa 10 metri di profondità. Nelle ricerche è stato impiegato anche l’elicottero ‘Drago 149’ in servizio presso la base di Malpensa.