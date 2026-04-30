Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 30 aprile 2026

Ultima ora

Bisceglie, spari in un ristorante: morto un cameriere di 62 anni

Bisceglie, spari in un ristorante: morto un cameriere di 62 anni
Una gazzella dei carabinieri. (Foto: Archivio LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover
,

Due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno del locale

Due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno di un ristorante nel centro di Bisceglie, in Puglia, e hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, uccidendo un cameriere 62enne, incensurato, che si sarebbe trovato lungo la direttrice dei colpi. La dinamica è ancora da chiarire. I responsabili si sono dati alla fuga. Del caso si stanno occupando i Carabinieri. 

© Riproduzione Riservata