Bisceglie, spari in un ristorante: morto un cameriere di 62 anni

Due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno di un ristorante nel centro di Bisceglie, in Puglia, e hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, uccidendo un cameriere 62enne, incensurato, che si sarebbe trovato lungo la direttrice dei colpi. La dinamica è ancora da chiarire. I responsabili si sono dati alla fuga. Del caso si stanno occupando i Carabinieri.