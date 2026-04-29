Massimo Bagnato arrestato per stalking all’ex compagna

Il comico Massimo Bagnato stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna, dalla stazione carabinieri Medaglie d’Oro a Roma.

L’uomo, il cui arresto è stato convalidato ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Roma, avrebbe secondo la ricostruzione pedinato la ex compagna più volte. I carabinieri lo hanno sorpreso sotto casa della ex, che aveva dato l’allarme al 112. La donna aveva presentato querela contro Bagnato. Il giudice ha disposto come misura cautelare il divieto d’avvicinamento. Massimo Bagnato è difeso dall’avvocato Claudio Berardi. La prossima udienza è fissata per il 10 luglio.