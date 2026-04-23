Milano, Lucarelli jr e Apolloni assolti in appello da accuse violenza sessuale

La Corte d’appello di Milano ha assolto i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni, dall’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa californiana di 24 anni per i fatti della notte del 27 marzo 2022. Il fatto non sussiste la formula piena con cui i giudici della prima sezione penale d’appello Santangelo-Simion-Aloisi hanno assolto entrambi i giovani di 24 anni e gli altri tre imputati, che in primo grado erano stati condannati a pene fra i 3 anni e 7 mesi e i 2 anni e i 5 mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Le urla di Lucarelli dopo l’assoluzione del figlio: “Luridi ci avete infamato”

“Luridi, per 4 anni ci avete infamato. Fateli adesso i titoloni. Siete falsi e venduti”. Così Cristiano Lucarelli, l’ex attaccante del Livorno, urlando uscendo dal Tribunale di Milano dopo la sentenza nei confronti del figlio Mattia Lucarelli che è stato assolto perché il fatto non sussiste in appello dalle accuse di violenza sessuale su una studentessa americana dopo una serata trascorsa al ‘Gattopardo’ di via Piero della Francesca a Milano. Dopo la lettura del verdetto a porte chiuse i familiari di Lucarelli e degli altri 4 imputati, tutti assolti con formula piena si sono stretti in abbracci e grida di giubilo. L’ex bandiera del Livorno ha urlato anche “abbiamo rovinato la festa a tutti” indicando le telecamere e abbracciando il legale del figlio, avvocato Leonardo Cammarata. Per la gioia Lucarelli ha colpito uno dei totem mobili presenti in tribunale con le indicazioni per raggiungere le diverse ali e aule del palazzo, buttandolo a terra. “E’ l’esito che ci aspettavamo – ha commentato invece l’avvocato Cammarata -. Lo avevo detto dopo il primo grado. I processi vanno così, si accettano, penso che in questo caso sia andato secondo giustizia“.