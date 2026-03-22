Delitto di Garlasco, Tg1: “Consulenza Cattaneo sposta ora delitto mezz’ora dopo colazione”

La consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata in procura fornirebbe nuovi elementi sull’orario della morte di Chiara Poggi, nell’ormai tristemente noto delitto di Garlasco. È quanto evidenzia il Tg1 in un servizio nel quale viene citata la consulenza medico-legale depositata lo scorso mese di febbraio.

Segni di una violenta e prolungata colluttazione

La perizia Cattaneo avrebbe stabilito che il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Una circostanza, che se confermata, potrebbe spostare in avanti l’ora del delitto e mettere in discussione il ristretto arco temporale in cui la sentenza di condanna di Alberto Stasi colloca l’omicidio. In passato si era parlato di un’azione fulminea, un’aggressione rapida e violenta durata solo pochi minuti. Emergerebbero anche i segni di una violenta e prolungata colluttazione che potrebbero dare un valore specifico alle tracce di dna trovate sulle unghie di Chiara, che secondo la nuova inchiesta sarebbero riconducibili ad Andrea Sempio. La consulenza affidata dalla procura di Pavia si concentrerebbe su tre punti chiave: i tempi della morte di Chiara, la dinamica del delitto, l’arma utilizzata e mai ritrovata.