Milano, giro di escort: oscurati nomi calciatori

Sono stati oscurati i nomi dei “calciatori” di Serie A anche di “fama internazionale” clienti del giro di escort di lusso al centro dell’inchiesta della Procura di Milano per associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Dall’ordinanza della gip Chiara Valori, che lunedì ha portato agli arresti domiciliari il 37enne Emanuele Buttini e la compagna Deborah Ronchi e due loro collaboratori per aver utilizzato la società di “pubbliche relazioni” e organizzazioni eventi Ma.De Milano di Cinisello Balsamo come schermo per l’attività illecita, sono stati tolti i nomi degli sportivi fra cui anche un “pilota di Formula Uno che viene qua a Milano stasera, vuole una tipa da scop*** a pagamento”, si legge nelle intercettazioni.

Dagli atti dell’inchiesta della procuratrice aggiunta Bruna Albertini con il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza emerge invece la preoccupazione di una delle “giovanissime” escort, sia italiane che straniere, che non si sarebbero limitate al ruolo di “ragazze immagine, hostess” o le cosiddette “table” (accompagnatrici al tavolo) ma che sarebbero state disponibili per “prestazioni sessuali”. Il 4 dicembre 2025 una di loro chiama uno degli arrestati che poche settimane prima gli “aveva organizzato l’incontro” con uno dei clienti di cui non sono note le generalità. “Volevo chiederti quando è che era venuto….. a far serata, se ti….Cioè ti dico una cosa, ma non dirla a nessuno. Ho appena fatto il test e sono incinta… da più di tre settimane. Quindi è di…”.