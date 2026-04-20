Sciopero autotrasportatori, Trasportounito: “Camionista muore investito, sospeso il fermo”

Trasportounito ha deciso di sospendere immediatamente il fermo nazionale dell’autotrasporto in segno di lutto dopo che un camionista è morto investito da un’auto nella notte prima dell’inizio dei presidi per la protesta sull’A1 nel casertano.

La protesta dei Tir, con lo sciopero nazionale, era stata indetta da Trasportounito contro il caro carburante e la crisi del settore dovuta all’impennata dei prezzi. Il segretario nazionale di Trasportounito Maurizio Longo, a LaPresse, ha espresso “il cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore”. “Sospendiamo il fermo per rispetto verso il dolore della famiglia”, ha aggiunto.