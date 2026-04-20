Roma, rapina in gioielleria a Euroma2: usati picconi e fumogeni – Le foto

Momenti di paura questa mattina al centro commerciale Euroma2, nel quadrante sud della Capitale, dove un commando composto da almeno cinque persone ha messo a segno una rapina ai danni di una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 10, quando il centro era già frequentato da numerosi clienti, sfondando le vetrine del negozio a colpi di piccone e utilizzando fumogeni per creare confusione e coprirsi la fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, l’azione è stata rapida e ben organizzata: i rapinatori, con il volto coperto, hanno preso diversi preziosi prima di dileguarsi, probabilmente a bordo di uno o più mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Scene di panico tra i presenti, con clienti e dipendenti che si sono allontanati in fretta dall’area interessata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i componenti della banda. Fortunatamente non si segnalano feriti.