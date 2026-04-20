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lunedì 20 aprile 2026

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Roma, rapina in gioielleria a Euroma2: usati picconi e fumogeni – Le foto

Roma, rapina in gioielleria a Euroma2: usati picconi e fumogeni – Le foto
Polizia a Euroma2 (Photo by Valentina Stefanelli/Lapresse) The “Gioielli di Valenza” jewelry store inside the Euroma2 shopping center was robbed. Monday, April 20, 2026. News (Photo by Valentina Stefanelli/Lapresse)
LaPresse
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Sul fatto indaga la polizia della Capitale

Momenti di paura questa mattina al centro commerciale Euroma2, nel quadrante sud della Capitale, dove un commando composto da almeno cinque persone ha messo a segno una rapina ai danni di una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 10, quando il centro era già frequentato da numerosi clienti, sfondando le vetrine del negozio a colpi di piccone e utilizzando fumogeni per creare confusione e coprirsi la fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, l’azione è stata rapida e ben organizzata: i rapinatori, con il volto coperto, hanno preso diversi preziosi prima di dileguarsi, probabilmente a bordo di uno o più mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Scene di panico tra i presenti, con clienti e dipendenti che si sono allontanati in fretta dall’area interessata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i componenti della banda. Fortunatamente non si segnalano feriti.

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