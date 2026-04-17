Ztl Milano, per moto e motorini divieto rinviato nel Quadrilatero: ecco quando

A Milano motoveicoli e ciclomotori potranno continuare ad entrare nella Ztl Quadrilatero: lo ha deciso la Giunta milanese.

Le analisi effettuate da Amat dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 hanno evidenziato come moto e ciclomotori rappresentino circa il 30% dei transiti complessivi nella Ztl, con una prevalenza di spostamenti legati a esigenze di mobilità funzionale. Si tratta, in larga parte, di percorrenze dirette e compatibili con il ruolo dell’area come snodo di collegamento urbano e non di un’occupazione prolungata dello spazio.

La chiusura rinviata: ecco a quando

La Giunta ha dunque rinviato al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso dopo un’analisi approfondita dei flussi di traffico all’interno dell’area.

La volontà dell’Amministrazione è anche quella di evitare possibili effetti di redistribuzione del traffico sulle vie limitrofe, che potrebbero determinare un aumento della congestione nell’area circostante.

“La decisione di posticipare il divieto – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – nasce da una valutazione tecnica puntuale dei dati disponibili. Oggi vediamo che moto e ciclomotori entrano nella Ztl principalmente per attraversarla e la loro incidenza sull’occupazione suolo non è in contrasto con gli obiettivi della zona a traffico limitato, ovvero incrementare la vivibilità di una zona storica e di pregio, sottraendo lo spazio pubblico all’uso dei veicoli. Il monitoraggio proseguirà allo scopo di verificare le dinamiche di traffico nel corso del tempo”.