Roma, esalazioni di cloro in piscina all’Hotel Bulgari: diversi intossicati

Nel pomeriggio si sono verificate esalazioni tossiche di cloro dalla piscina dell’Hotel Bulgari, in piazza Augusto imperatore, a Roma. Intorno alle 16 agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti su posto per l’immediata messa in sicurezza dell’area. Allertato il personale del 118, si è reso necessario l’intervento sanitario per una decina di persone, alcune delle quali condotte in vari ospedali per le cure del caso, a seguito di intossicazione.

Dalle prime notizie apprese si tratterebbe per lo più di personale che lavora all’interno dell’albergo. Le pattuglie hanno provveduto a fornire ausilio alle operazioni di soccorso e delimitato la zona con la chiusura di via della Frezza, da via del Corso a Via di Ripetta e quest’ultima da Via Angelo Brunetti fino a piazza Augusto Imperatore. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e personale dell’Arma dei carabinieri per gli accertamenti del caso.